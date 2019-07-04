Набиуллина не увидела рисков для финансовой стабильности со стороны потребкредитования

Она связывает риски с оттоком капитала из развивающихся стран и ослаблением курса национальных валют

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ипотечное и потребительское кредитование пока не угрожает финансовой стабильности, поскольку долг домохозяйств невелик, основные риски глава ЦБ Эльвира Набиуллина видит в связи с потоками капитала и возможным ослаблением курса рубля. Она заявила это на Международном финансовом конгрессе.

В последнее время руководители Минэкономразвития и Минфина обращают внимание на потенциальную опасность быстрого роста потребкредитования и призывают регулятора вмешаться.

Она отметила, что в развитых странах гораздо больше "пузырей" и есть целая история "пузырей" на ипотечных рынках. В России же, по ее словам, были риски "пузырей" на рынке потребкредитования, но ипотечных кризисов не случалось.

"У нас большие риски финансовой стабильности связаны с потоками капитала, и здесь мы выходим на вопрос взаимодействия с политиками других стран. Потоки капитала, возможность резкого ослабления курса, что может повлиять и на риски финансовой стабильности и одновременно на денежно-кредитную политику", - предупредила она.

Для поддержания финансовой стабильности недостаточно мер денежной политики со стороны ЦБ или действий правительства в сфере бюджетной политики, считает Набиуллина. "Нужна отдельная система мониторинга. Здесь очень важно ранее выявление рисков", - сказала она.

По словам Набиуллиной, проинфляционные риски могут быть связаны с оттоком капитала с развивающихся рынков и возможным ослаблением курса национальных валют на фоне замедления роста глобальной экономики. Несмотря на это Банк России еще может продолжать стандартную денежно-кредитную политику с более-менее понятными результатами, считает она.

"Мы снижаем инфляцию, ставка у нас еще высока, денежно-кредитная политика еще жесткая, и мы видим, и начали, возобновили цикл смягчения денежно-кредитной политики, но прекрасно понимаем... Допустим, сейчас экономический рост, как многие боятся, начнет замедляться, и нам, вроде, на это есть возможность ответить дальнейшим снижением ставок, смягчением денежно-кредитной политики, но мы понимаем, что такое снижение глобального экономического роста, скорее всего, будет сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, с соответствующим давлением на национальную валюту в сторону ее обесценения, а это уже фактор проинфляционный", - объяснила глава ЦБ.

"То есть и риски финансовой стабильности, которые у нас возникают в этот период на валютном рынке, и проинфляционный эффект от движения курса могут нас сдерживать в проведении стандартной денежно-кредитной политики. Это означает, что мы также подвержены этим global spillovers (эффекты перелива, сопутствующие эффекты - ИФ) от мягкой денежно-кредитной политики (развитых стран - ИФ), поэтому не могу сказать, что мы от этого полностью изолированы и что эта дискуссия, по поводу низкой инфляции и как из нее выйти, нас не затрагивает. Нас затрагивает напрямую, поэтому мы думаем сейчас о всех макропруденциальных мерах, (...) как нам накопить буферы для того, чтобы в случае возникновения таких ситуаций у нас был весь инструментарий", - добавила Набиуллина.