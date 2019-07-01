РСПП внес Юсупова, не забравшего заявление против Калви, в число неблагонадежных партнеров

Комиссия по этике усмотрела его личную заинтересованность в аресте фигурантов дела Baring Vostok из-за корпоративного конфликта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Комитет арбитров Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) внес акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, по обращению которого было возбуждено уголовное дело против сотрудников инвестфонда Baring Vostok и его основателя Майкла Калви, в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год за то, что он проигнорировал решение комиссии по этике.

Претензии Baring Vostok были обращены к компании "Финвижн Холдингс", Артему Аветисяну и Шерзоду. Арбитры, выбранные в рамках рассмотрения обращения комиссией по корпоративной этике при РСПП, увидели личную заинтересованность Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении Калви под стражей, говорится в сообщении РСПП.

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.

Арбитры признали факт нарушения Юсуповым принципов, предусмотренных хартией корпоративной и деловой этики, выразившийся в инициировании уголовного преследования партнеров Baring Vostok и членов совета директоров банка "Восточный".

Конкретные рекомендации

В результате они рекомендовали Юсупову в двухнедельный срок с даты принятия решения направить официальное обращение в Следственный комитет РФ, указав на отсутствие необходимости уголовного преследования сотрудников Baring Vostok и членов совета директоров "Восточного" до рассмотрения судом соответствующего гражданско-правового спора. Кроме того, Юсупову рекомендовано выступить с публичным заявлением о недопустимости использования уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте вокруг банка.

"В связи с неисполнением рекомендации, содержащейся в решении состава арбитров, Юсупов решением комитета арбитров от 28 июня 2019 года внесен в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год", - отмечается в сообщении.

Аветисяну также рекомендовано выступить с публичным осуждением практики использования уголовного преследования в качестве средства давления на деловых партнеров при разрешении корпоративных и иных экономических споров.

Уголовное дело и участие в нем Юсупова

Следственный комитет возбудил дело Baring Vostok 13 февраля. 15 и 16 февраля Басманный суд по этому делу арестовал основателя фонда, гражданина США Майкла Калви, партнера по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Зюзина, партнера компании Вагана Абгаряна, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. 11 апреля Калви и Кордичева перевели под домашний арест.

Фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Как сообщил правоохранительным органам Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году. Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые "ПКБ" передало в качестве отступных, составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного", бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.