Юсупов задумался об иске из-за решения арбитров РСПП в пользу Калви

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов после решения арбитров, выбранных в рамках рассмотрения объединенной комиссией по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) корпоративного спора вокруг банка "Восточный", рассматривает возможность обращения в суд с иском о защите своих прав.

Арбитры увидели личную заинтересованность Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров под стражей, сообщил ранее РСПП. Они также рекомендовали Юсупову направить официальное обращение в Следственный комитет РФ, указав на отсутствие необходимости уголовного преследования сотрудников Baring Vostok и членов совета директоров "Восточного" до рассмотрения судом соответствующего гражданско-правового спора. Однако Юсупов не выполнил эти рекомендации и за это решением комитета арбитров был внесен в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.

"Я расцениваю такие действия состава арбитров как распространение сведений, порочащих мою честь, достоинство или деловую репутацию, и рассматриваю возможность обращения в суд за защитой своих прав", - заявил "Интерфаксу" Юсупов.

Он считает, что площадка объединенной комиссии по этике при РСПП была недобросовестно использована как рычаг давления на него и на следственные органы.

"В ходе разбирательства были проигнорированы основополагающие положения регламента разрешения споров объединенной комиссией по этике при РСПП. Стороны спора были поставлены в неравное положение - дело было рассмотрено с участием очевидно предвзятого арбитра на основании необъективной, искаженной информации, предоставленной в одностороннем порядке инициирующей стороной", - заявил Юсупов.

"В ситуации, когда мне стало известно о масштабных злоупотреблениях отдельных менеджеров Baring Vostok, которые подтверждались мнением аудиторов PricewaterhouseCoopers и заключениями уважаемых российских и иностранных юридических фирм, нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего. Кроме того, общеизвестным стал факт того, что свою вину и вину других обвиняемых признал бывший председатель правления банка "Восточный" (Алексей Кордичев - ИФ), что также подтверждает обоснованность моих действий", - отметил Юсупов.

Корпоративный конфликт в "Восточном" обострился в начале сентября 2018 года. В феврале 2019 года четыре представителя Baring Vostok - основатель Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Шерзода Юсупова. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).