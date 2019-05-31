Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Ему также предложат публично признать недопустимость использования уголовно-процессуальных методов для решения корпоративных споров

Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотрели жалобу инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка "Восточный" и пришли к выводу, что акционер Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной и деловой этики.

"Арбитры будут рекомендовать Юсупову направить обращение в Следственный комитет России и отозвать заявление, а также предложат ему и Артему Аветисяну публично высказаться о том, что использовать уголовно-процессуальные методы для решения корпоративных споров, в частности при решении конфликта вокруг "Восточного", недопустимо", - сказал "Интерфаксу" уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что "если Юсупов в срок не выполнит рекомендации, арбитры в соответствии с регламентом предлагают комиссии по этике признать его неблагонадежным партнером".

"Я с самого начала утверждал, что это корпоративный конфликт. Конечно, дело не завершено, и многие его участники до сих пор остаются в СИЗО, хотя и не должны там быть, но очень важно, что деловое сообщество выразило свою оценку. Это очень важный шаг, знаковый. Мы очень часто жалуемся на вмешательство силовиков в гражданские споры, но забываем, что во многих случаях они вмешиваются не сами по себе, их приглашают такие же предприниматели. Пора установить условия честной игры, в первую очередь, в своей среде, а уж потом требовать этого от государства", - отметил Титов.

Уголовное дело и участие в нем Юсупова

Следственный комитет возбудил дело Baring Vostok 13 февраля. 15 и 16 февраля Басманный суд по этому делу арестовал основателя фонда, гражданина США Майкла Калви, партнера по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Зюзина, партнера компании Вагана Абгаряна, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. 11 апреля Калви и Кордичева перевели под домашний арест.

Фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Как сообщил правоохранительным органам Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году. Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые "ПКБ" передало в качестве отступных, составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного", бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.