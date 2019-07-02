Родственник Вексельберга оспорил в США "правило 50%" для "дочек" санкционных компаний

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Эндрю Интратер, родственник и бизнес-партнер Виктора Вексельберга, управляющий частью его инвестиций как глава компании Columbus Nova, оспорил в суде США "правило 50%" для американских "дочек" подпавших под санкции компаний.

По правилам американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции автоматически распространяются на все компании, в которых у фигуранта "черного списка" SDN List есть доля в 50% и более.

В понедельник Интратер и группа инвестфондов подали иск в федеральный суд Манхэттена, требуя признать действие "правила 50%" для американских компаний неконституционным, пишет агентство Bloomberg. По мнению истцов, автоматическое распространение ограничений на компании, которые сами в SDN List не включены, только из-за факта владения "Реновой" и Вексельбергом более 50% в их капитале, нарушает права их американских инвесторов.

Вексельберг и "Ренова" попали в SDN List в апреле 2018 года.