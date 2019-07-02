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Тбилиси и Прага вошли в топ-5 популярных направлений у россиян

Таковы данные сервиса бронирования авиабилетов Biletix

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Тбилиси и Прага вошли в пятерку самых популярных зарубежных авианаправлений россиян в первом полугодии 2019 года, по данным сервиса бронирования Biletix.

Всего в топ-5 вошли Тбилиси, Ереван, Прага, Минск и Бургас, сообщили в пресс-службе сервиса. Внутри России самыми популярными направлениями были Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Петербург и Москва.

По сравнению с январем-июнем 2018 года доля бронирования авиабилетов за границу выросла с 29% до 35%, а по России - снизилась с 71% до 65%. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по внутренним направлениям вырос с 7291 до 8238 рублей, то есть на 12,9%, средний чек полетов за границу вырос с 18253 до 20427 рублей, то есть на 11,9%.

В ночь на 2 июля российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" объявили, что отменят рейсы в Чехию из-за решения чешских авиавластей аннулировать им разрешения на часть полетов. Оказалось, что так чешская сторона ответила на отказ Москвы дать авиаперевозчику Czech Airlines постоянное разрешение на транссибирские перелеты вместо временных, которые надо постоянно продлевать.

Позднее Минтранс России сообщил, что ведет переговоры с чешской стороной. Минтранс Чехии сообщил, что выдал российским перевозчикам временные разрешения на полеты, до 7 июля, поскольку Czech Airlines продлили допуск к транссибирским маршрутам.

21 июня президент Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Минтранс России запретил прямые перелеты грузинским перевозчикам. Причиной стали антироссийские выпады в Грузии в ходе протестов в ночь на 21 июня.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Czech Airlines Чехия Прага Аэрофлот Победа Уральские авиалинии

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