Источник сообщил об отказе Czech Airlines в постоянном допуске к транссибирским перелетам

Из-за этого Прага сократила число допусков для российских авиакомпаний до паритетного

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Прага запретила некоторым российским авиакомпаниям полеты в Чехию, так как Москва отказала национальному перевозчику Czech Airlines в переходе на постоянное разрешение на полеты по транссибирским маршрутам. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По его словам, Czech Airlines летают над Сибирью по временным разрешениям, которые приходится регулярно продлевать. "Прага запросила переход на постоянные разрешения. В ответ российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, запросила преференций для своих перевозчиков", - рассказал собеседник агентства.

Договориться сторонам не удалось. Czech Airlines не получила постоянного разрешения на транссибирский транзит. В ответ чешская сторона снизила число допусков для российских перевозчиков "до формально паритетного принципа", сказал источник.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что ограничения на полеты введены из-за того, что "не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам".

Из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на несколько рейсов "Аэрофлот" 2 июля отменил четыре рейса Москва-Прага-Москва из шести. "Победа" отменила с 4 июля все рейсы из Москвы в Карловы Вары. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и Москвой с Екатеринбургом.