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AZUR Air отозвала допуски на полеты почти по ста маршрутам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR Air отозвала допуски на полеты по 95 международным маршрутам, а S7 не будет летать в Норвегию и Данию, следует из документов Росавиации.

Большинство отмененных маршрутов AZUR Air - из российских регионов в Китай и Турцию, в частности, на такие курорты, как Бодрум и Даламан. Рейсов из Москвы отмены не коснулись.

"В ситуации нет ничего экстраординарного, мы отказались от допусков, которые не использовали. Теперь их могут использовать другие авиакомпании. Перевозка на турецком направлении не пострадает, недавно мы запустили регулярные рейсы в Турцию из 23 регионов", - пояснила "Интерфаксу" директор департамента информационной политики и коммуникаций AZUR Air Анастасия Матюшина.

Также допуски по ряду маршрутов отозвали авиакомпании "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Азимут". Так, S7 не будет выполнять рейсы из Москвы в Копенгаген и Осло, "Уральские авиалинии" - из Москвы в Минск, а "Азимут" из ряда регионов в Ереван.

AZUR Air S7

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