Brent подешевела до $64,85 за баррель

Котировки снижаются на сигналах об ослаблении роста мировой экономики

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В середине дня вторника котировки нефти продолжали снижаться на фоне сигналов об ослаблении глобального экономического подъема.

К 15:01 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,85 за баррель, это на $0,21 (0,32%) ниже уровня закрытия торгов понедельника. Августовские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,17 (0,29%), до $58,92 за баррель.

В понедельник нефть дорожала на решении стран ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи еще на девять месяцев. Соглашение должны еще одобрить страны, не входящие в картель. Условия пока остаются прежними - снижение добычи на 800 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года и сохранение прежних квот.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.

1 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин возобновили торговые переговоры. В минувшие выходные Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Осаке и договорились прекратить торговую войну.

Между тем США усилили давление на Европейский союз. Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.