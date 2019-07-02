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Котировки Brent скорректировались до $65,03 за баррель

Давление на рынок оказывают сигналы об ослаблении глобального экономического подъема

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Утром во вторник цены на нефть незначительно снижаются после роста днем ранее на решении ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи еще на девять месяцев.
К 8:25 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $65,03 за баррель, это на $0,03 (0,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. За понедельник Brent подорожала на $0,32 (0,49%), до $65,06 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевели утром на $0,09 (0,15%), до $59 за баррель. За торги понедельника контракт подорожал на $0,62 (1,06%), до $59,09 за баррель.

Давление на рынок оказывают сигналы об ослаблении глобального экономического подъема, повышающие опасения в отношении будущего спроса на нефть.

"Цены на нефть опускаются, поскольку слабые глобальные экономические индикаторы способствуют росту опасений в отношении подъема экономики, что перевешивает позитив, связанный с продлением сделки об ограничении добычи странами ОПЕК", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures в Сеуле Ким Кварграэ. "Рынок по-прежнему ждет деталей соглашения ОПЕК", - заявил он Bloomberg.

Решение продлить сделку должны ратифицировать не входящие в ОПЕК страны. Некоторые из них, в том числе Россия, уже одобрили продление соглашения на девять месяцев.

Кроме того, трейдеры следят за развитием торгового конфликта США и Евросоюза: Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

Brent WTI США ОПЕК

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