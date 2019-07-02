Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Таким образом ведомство рассчитывает усилить борьбу с подделками

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду контрольными знаками, чтобы эффективнее бороться с контрафактам. Такое предложение ведомство направило в Минпромторг, говорится в материалах службы, подготовленных к заседанию в Совете Федерации о мерах по борьбе с подделкой минеральной воды.

Роспотребнадзор также предложил, чтобы его наделили полномочиями по контролю за питьевой водой.

В ведомстве считают, что контроль над водой нужно усилить, поскольку на этом рынке все еще много подделок.

По данным МВД, в 2018 году в России в сфере производства и оборота минеральной воды выявлено было 1141 преступление, связанное с контрафактом, в суд направили 1035 таких дел. По фактам незаконного использования товарных знаков было возбуждено 1270 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 483 человека.