Поиск

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды

Таким образом ведомство рассчитывает усилить борьбу с подделками

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду контрольными знаками, чтобы эффективнее бороться с контрафактам. Такое предложение ведомство направило в Минпромторг, говорится в материалах службы, подготовленных к заседанию в Совете Федерации о мерах по борьбе с подделкой минеральной воды.

Роспотребнадзор также предложил, чтобы его наделили полномочиями по контролю за питьевой водой.

В ведомстве считают, что контроль над водой нужно усилить, поскольку на этом рынке все еще много подделок.

По данным МВД, в 2018 году в России в сфере производства и оборота минеральной воды выявлено было 1141 преступление, связанное с контрафактом, в суд направили 1035 таких дел. По фактам незаконного использования товарных знаков было возбуждено 1270 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 483 человека.

Роспотребнадзор вода

Новости по теме

Новости

Суд признал банкротом производителя индюшатины "Евродон"

Суд признал банкротом производителя индюшатины "Евродон"

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Московское метро сообщило о сбое с автоматами по продаже билетов

"НОВАТЭК" допустил, что Mitsui и JOGMEG найдут партнера для покупки доли в "Арктик СПГ 2"

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Сменился генеральный директор "Транснефть-Дружбы"

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Источник сообщил об отказе Czech Airlines в постоянном допуске к транссибирским перелетам

Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');