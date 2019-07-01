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В России стартовал эксперимент по маркировке духов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 1 июля начинается эксперимент по маркировке духов и туалетной воды, который продлится до 30 ноября, соответствующее постановление правительства было принято 26 июня.

Оператором эксперимента назначена дочерняя компания "Центра развития перспективных технологий" - "Оператор ЦРПТ".

На базе центра еще до запуска пилотного проекта была сформирована проектная группа с представителями отрасли, которая изучила операционные процессы участников рынка для адаптации технологии маркировки под эту товарную группу с минимальными инвестициями и изменениями для бизнеса, сообщал ЦРПТ.

В пилотном проекте уже участвуют "Л'Этуаль", "Парфюм-стиль", FM-Logistic (логистический оператор, партнер L'Oreal, Henkel), "Селдико" (импортер группы LVMH), Clarins, Avon, "Арома-Пром", "Новая Заря" и другие.

Обязательная маркировка духов и туалетной воды стартует 1 декабря 2019 года.

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В ноябре 2018 года ЦРПТ стал оператором системы маркировки лекарств, с 1 июня 2019 года - системы маркировки меховых изделий. С 1 марта 2019 года началась обязательная маркировка сигарет, 15 мая стартовал эксперимент по маркировке фотоаппаратов, 20 июня - по маркировке шин, 27 июня - по маркировке изделий легпрома.

В июне Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в цифровой маркировке и прослеживании (мониторинге оборота) товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта - не менее 7 лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.

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