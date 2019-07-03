В России запустили эксперимент по документальному отслеживанию импорта

С ее помощью чиновники будут следить за целыми партиями товаров

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в июле запустили эксперимент по введению нового вида контроля за импортными товарами - системы документальной прослеживаемости. Соответствующее постановление в конце июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишут "Ведомости".

Эксперимент коснется десяти товарных групп, "от бульдозеров и экскаваторов до детских колясок и бытовой техники", участие в нем будет для бизнеса добровольным. В нем уже планирует участвовать сеть магазинов "Детский мир", сказал представитель компании.

Систему будут тестировать до конца 2019 года, по итогам эксперимента Минфин представит правительству отчет. Если опыт признают удачным, документальную прослеживаемость введут для всего импорта, рассказал изданию федеральный чиновник.

Правила документальной прослеживаемости еще не установлены, отмечает газета. Минфин только на прошлой неделе обнародовал соответствующие поправки в налоговый кодекса. Из них следует, что маркировать отдельные товары не придется. Каждой партии импорта будут присваивать регистрационный номер, а каждому товару из нее – порядковый. Компании, платящие НДС, будут включать эти номера в счет-фактуру, а остальные – в документ об отгрузке. Слежение за товаром будет прекращаться после того, как он будет продан конечному потребителю, утилизирован или реэкспортирован.

Платящий НДС бизнес будет отчитываться об операциях с такими товарами в налоговой декларации, остальные предприниматели - в ежеквартальных отчетах перед налоговыми органами. За непредоставление отчетов Минфин предложил ввести штрафы в размере 5% стоимости товара, но не менее 5000 рублей за каждый документ, если нет риска налогового преступления. В остальных случаях штраф будет выше.

Документальная прослеживаемость товаров сократит долю нелегального оборота товаров, но при этом не усложнит процедуру их оформления и не увеличит нагрузку на участников рынка, заверил представитель Минфина.

В отличие от вводимой сейчас маркировки отдельных видов товаров, которая обеспечивает индивидуальную прослеживаемость товара, документальная будет касаться целых партий импорта, объяснил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) Михаил Дубин. "Одно дело – смотреть на импорт, а другое – на весь оборот и знать все о каждой физической единице продукции с помощью цифрового кода", - сравнил он.

По словам федерального чиновника, новый контроль дополнит Автоматизированную систему контроля за уплатой НДС (АСК НДС-2), которая отслеживает финансовые потоки, но не идентифицирует конкретные товары. Новая система позволит бороться со схемой, когда фирмы-однодневки покупают у импортера товар по заниженной цене и перепродают в несколько раз дороже, а НДС с разницы в цене бюджет не получает, считает партнер Taxology Алексей Артюх.