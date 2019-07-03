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Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие", перешедший в 2017 году под контроль ЦБ РФ в рамках санации, подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.

Согласно картотеке арбитражных дел, сумма иска составляет 289,5 млрд рублей.

До сих пор рекордным иском такого рода было требование к бывшим владельцам и менеджменту другого попавшего под санацию банка - Промсвязьбанка (282 млрд рублей).

Среди ответчиков - основатель "Открытия" Вадим Беляев, экс-президент банка Рубен Аганбегян, бывший глава банка Евгений Данкевич, входившие в правление Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг".

Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена.

Открытие

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