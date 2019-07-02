ЦБ РФ объявил о завершении санации банка "ФК Открытие"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Срок реализации плана участия ЦБ РФ по предупреждению банкротства банка "ФК Открытие" окончен. ЦБ сообщает, что удалось обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановить устойчивое финансовое положение банка.

В настоящее время банк соблюдает все установленные ЦБ РФ обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны ЦБ.

Банк России планирует продать часть акций банка "ФК Открытие" в 2021 году. Количество реализуемых акций банка будет определено с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности банка, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации способов продажи акций, приобретенных Банком России для предупреждения банкротства.

По словам зампреда Банка России Василия Поздышева, ЦБ РФ планирует продать в 2021 году значительный, но не контрольный пакет акций банка "Открытие". "Мы считаем, что банк "Открытие" оздоровлен с содержательной точки зрения, и, как и было заявлено ранее, в наших планах с 2021 года предложить рынку акции, долю акций. Мы не думаем, что рынок будет способен абсорбировать 100% акций такой крупной группы, как "Открытие". Надо понимать, что в группе "Открытие" есть не только банки, есть и крупные страховые компании, есть три объединенных в один крупных пенсионных фонда, поэтому мы будем предлагать, скорее всего, миноритарную, но значительную долю акций этой финансовой группы рыночным инвесторам начиная с 2021 года", - сказал он на прошлой неделе.

Чтобы продать долю "Открытия", нужно внести изменения в законодательство, напомнил Поздышев. "Сейчас законодательство предусматривает продажу банков после финансового оздоровления одному инвестору и продажу не просто контрольного пакета, а не менее 75% акций", - сказал он.

"Для того, чтобы осуществить поэтапно продажу одному или нескольким инвесторам (в более распределенной системе собственности, чем один инвестор) и сделать это, например, в режиме IPO или SPO, нужно, чтобы законодательство это предусмотрело", - добавил зампред. По его словам, такие поправки уже сформулированы, они находятся на межведомственном согласовании.

Кроме того, инвесторам важно увидеть хороший результат работы "Открытия" в течение еще как минимум двух лет. "По дискуссиям, которые мы ведем с абстрактно-потенциальными инвесторами, мы понимаем, что инвесторы хотели бы видеть успешную работу группы "Открытие" не только в 2018 году (за 2018 год она успешная), но и на протяжении как минимум еще двух лет. Потому что инвесторам нужна стабильность хорошей доходности, не просто хорошая доходность", - подчеркнул Поздышев. По его словам, это и необходимые законодательные изменения как раз и проводят к продаже банка "Открытия" в 2021 году.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Банк России владеет 99,99% объединенного "Открытия".

Банк "Открытие" по итогам первого квартала 2019 года занял седьмое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".