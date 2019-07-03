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Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"

Три десятка компаний, принадлежавшие Сергею Студненикову, перешли на баланс кипрской "Амелиор Инвестментс"

Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - 31 компания, через которые бизнесмен Сергей Студенников контролировал сеть магазинов "Красное и белое", в конце июня перешли на баланс кипрской компании "Амелиор Инвестментс Лимитед", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Представитель "Красного и белого" объяснил, что эти изменения связаны с объединением ритейлера с сетями "Дикси" и Бристоль". Мажоритарные акционеры группы "Меркурий" (владелец "Дикси" и "Бристоля") к этим изменениям отношения не имеют, сказал "Интерфаксу" представитель группы.

К "Амелиору" перешла 21 компания со специализацией "торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах", среди них ООО "Альфа Владимир", "Бета-М", "Альфа Пенза", "Альфа Сургут", "Лабиринт-Челябинск" и другие. Также это три компании, которые торговали алкоголем оптом ("Абсолют" "Прометей" и "Оазис"), и еще три, которые занимались оптовой торговлей напитками ("Орбита", "Одиссей", "Атлант"). Также к кипрской компании перешли четыре юрлица, которые занимались перевозками, арендой транспорта и арендой недвижимост и - "Килобайт", "Гермес", ООО "СПС-Инвест", "Автотранс".

Совладельцы группы "Меркурий" Игорь Кесаев и Сергей Кациев и Студенников договорились объединить ритейлеров в январе, чтобы создать третью по обороту розничную сеть в России. Сейчас под этими тремя брендами работают больше 13 тысяч магазинов. В образовавшейся компании "Меркурий" будет контролировать 51%, Студенников - 49%. ФАС одобрила сделку в апреле.

Красное и белое Дикси Бристоль Кипр

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