В "Красное и Белое" пришли с обысками для проверки контрагента сети

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Представитель компании "Красное и белое" сообщил, что в офисе сети проходят обыски.

По его словам, сотрудники правоохранительных структур и налоговой инспекции пришли в офис в рамках проверки контрагента для подтверждения деловых связей между ним и компанией.

Представитель компании отметил, что проверяющие ведут себя "очень корректно", и им предоставляется вся запрашиваемая информация.

"Красное и белое" - лидер рынка специализированной алкогольной розницы. Помимо алкоголя в магазинах реализуются продукты питания и сопутствующие товары. Компания была основана в 2006 году в Челябинской области.

В конце 2018 года на складах сети в Москве и в других регионах прошли обыски. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов. При обысках в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар, осмотрели здания и помещения. Фактов продажи контрафакта не обнаружили, сообщал ритейлер.

В январе этого года бенефициары "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев (совладельцы группы "Меркурий") и владелец сети "Красное и белое" Сергей Студенников договорились об объединении активов. В результате будет создан третий по обороту ритейлер в России, сообщали стороны сделки. Предполагается, что в объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову - 49%.

В апреле представители "Красного и белого" и группы "Меркурий" сообщили, что сделку по объединению сетей одобрила Федеральная антимонопольная служба.

В конце июня юрлица сети "Красное и белое" (всего более 30 компаний) были переведены на баланс кипрской "Амелиор Инвестментс Лимитед".