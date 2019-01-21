"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес. В результате слияния образуется третий по размеру оборота ритейлер России, говорится в сообщении компаний.

В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову - 49%.

"В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении", - отмечается в сообщении.

Под торговыми марками "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" в России работает более 13 тыс. магазинов.