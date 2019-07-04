На минувшей неделе бензин подорожал в 48 российских регионах

В Салехарде бензин подорожал на 1,8%, а в Москве - подешевел на 0,1%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - За неделю с 24 июня по 1 июля потребительские цены на бензин выросли на 0,1%, как и в предшествующие две недели, цены росли в 48 региональных центрах, отметил Росстат.

Сильнее всего бензин подорожал в Салехарде (на 1,8%) и Иркутске (1,3%). В Петербурге цены выросли на 0,1%. В Москве бензин подешевел на 0,1%, в Кызыле - на 0,3%.

К 1 июля литр бензина в среднем по России стоил 44,47 рубля против 44,43 рубля 24 июня. Солярка за неделю подорожала с 46,06 рубля за литр до 46,08 рубля. На 1 июля средняя цена литра АИ-92 составляла 42,17 рубля, (42,13 рубля неделей ранее), АИ-95 - 45,52 рубля (45,48 рубля), АИ-98 - 51,07 рубля (50,98 рубля).

Производство бензина в России с 24 по 30 июня выросло на 13,2% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 879,9 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 5,6%, до 1,603 млн тонн.