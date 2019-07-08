Поиск

В правительстве предложили списать 700 млрд рублей долгов "живущим впроголодь" предприятиям ОПК

Проценты, которые они платят банкам, сопоставимы с их плановой прибылью, отметил вице-премьер Юрий Борисов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские оборонные предприятия, которые производят продукцию, "живут впроголодь", так как вынуждены обслуживать кредиты финансовых институтов, "которые ничего не производят", а только обеспечивают организацию и внедрение продукции. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, кредитный портфель предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превышает 2 трлн рублей. "Основное тело кредита никогда уже не будет погашено", - считает чиновник. Если этим предприятиям спишут треть задолженности - 600 млрд или 700 млрд рублей, то они смогут сэкономить только 70 млрд рублей только на обслуживании кредитов. При этом они смогут вложить больше $1 млрд в производство, в том числе в диверсификацию, добавил Борисов.

На выплату процентов оборонным предприятиям нужно около 200 млрд рублей. Как отметил Борисов, эта цифра "бьется" с их плановой прибылью. "Я все время такой живой пример привожу: мы варим воду, пьем и доливаем. То есть, возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные средства практически нет", - сказал вице-премьер.

По его словам, при этом прибыль кредиторов ОПК - финансовых институтов - в разы выше, чем у производителей. "Есть предмет, над чем подумать", - отметил он.

"Мы уже не раз обращались к президенту с предложениями провести "расчистку" этого кредитного портфеля. Могут быть использованы разные механизмы, но сейчас примерно треть этого объема, который на самом деле не работает, не погашается, только идет обслуживание процентов", - заявил вице-премьер. Он рассчитывает, что проблему долгов ОПК обсудят на ближайшем заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре 2019 года.

Ранее 4 июля Борисов предложил ввести в законодательство госзакупках преференции для российских предприятий ОПК в виде квот на обязательную покупку их продукции.

ОПК банки правительство Юрий Борисов

Новости по теме

Новости

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

ВТБ приобрел у Сергея Гордеева 15,5% акций группы "ПИК"

Глава "Росгосстраха" Николаус Фрай покинет компанию 1 сентября

В Одессу прибыла первая в истории Украины партия нефти из США

В Одессу прибыла первая в истории Украины партия нефти из США

Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний к полетам в РФ

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Зеленский посчитал Трампа способным разобраться с "Северным потоком 2" в пользу Украины

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');