В правительстве предложили списать 700 млрд рублей долгов "живущим впроголодь" предприятиям ОПК

Проценты, которые они платят банкам, сопоставимы с их плановой прибылью, отметил вице-премьер Юрий Борисов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские оборонные предприятия, которые производят продукцию, "живут впроголодь", так как вынуждены обслуживать кредиты финансовых институтов, "которые ничего не производят", а только обеспечивают организацию и внедрение продукции. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, кредитный портфель предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превышает 2 трлн рублей. "Основное тело кредита никогда уже не будет погашено", - считает чиновник. Если этим предприятиям спишут треть задолженности - 600 млрд или 700 млрд рублей, то они смогут сэкономить только 70 млрд рублей только на обслуживании кредитов. При этом они смогут вложить больше $1 млрд в производство, в том числе в диверсификацию, добавил Борисов.

На выплату процентов оборонным предприятиям нужно около 200 млрд рублей. Как отметил Борисов, эта цифра "бьется" с их плановой прибылью. "Я все время такой живой пример привожу: мы варим воду, пьем и доливаем. То есть, возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные средства практически нет", - сказал вице-премьер.

По его словам, при этом прибыль кредиторов ОПК - финансовых институтов - в разы выше, чем у производителей. "Есть предмет, над чем подумать", - отметил он.

"Мы уже не раз обращались к президенту с предложениями провести "расчистку" этого кредитного портфеля. Могут быть использованы разные механизмы, но сейчас примерно треть этого объема, который на самом деле не работает, не погашается, только идет обслуживание процентов", - заявил вице-премьер. Он рассчитывает, что проблему долгов ОПК обсудят на ближайшем заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре 2019 года.

Ранее 4 июля Борисов предложил ввести в законодательство госзакупках преференции для российских предприятий ОПК в виде квот на обязательную покупку их продукции.