Сбербанк и ВТБ попросили правительство не списывать долги оборонных предприятий

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк и ВТБ попросили правительство заменить частичное списание кредитов предприятиям оборонного комплекса при передаче активов Промсвязьбанку другими мерами поддержки таких заемщиков. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. В середине июля профильный вице-премьер Юрий Борисов поручил ведомствам рассмотреть это предложение.

Предполагается, что долги ОПК передадут на баланс Промсвязьбанка, который будет специализироваться на обслуживании гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Другие банки передадут ПСБ такие активы. При этом часть задолженности ОПК будет списана и покрыта резервами.

Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин предложили заменить перенос убытков от списания на госбанки-кредиторы, который может негативно повлиять на финансовое состояние этих банков, другими мерами поддержки ОПК: субсидированием ставок по кредитам, докапитализацией государством или предоставлением госгарантий.

В Минэкономразвития считают предложенный Сбербанком и ВТБ вариант выгодным для банков, но невыгодным для федерального бюджета, за счет которого предлагается решить проблемы компаний ОПК, сказал источник "Интерфакса". Министерство считает необходимым решать вопросы поддержки ОПК в рамках правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических и оборонных предприятий и организаций, добавил он.

В Минфин эти предложения пока не поступали, сообщили в пресс-службе министерства. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев, в ВТБ и Минэкономразвития не ответили на запрос "Интерфакса".

Ранее вице-премьер Борисов заявил, что предприятия ОПК вынуждены "жить впроголодь" из-за большой кредитной нагрузки, размер долга таких компаний по кредитам превышает 2 трлн рублей. По словам вице-премьера, может быть проведена реструктуризация части задолженности - 600-700 млрд рублей.

"Стоит на повестке дня вопрос возможности изменения задолженности при передаче части кредитов от коммерческих банков Промсвязьбанку. По этому вопросу мы работаем вместе с ЦБ, с коммерческими банками, при передаче таких кредитов возможно "схлопывание" объема резервов, которые созданы по этим кредитам с суммой задолженности по этим кредитам", - говорил в июле первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.