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Борисов предложил ввести квоты на обязательную покупку продукции ОПК

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Борисов высказал инициативу ввести в федеральный закон о госзакупках преференции для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в виде квот на обязательную покупку их продукции. Об этом он заявил, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", которая проходит в рамках выставки ИННОПРОМ.

По его словам, "в 44-м [федеральном] законе, может быть, есть смысл оказать явные преференции российскому производителю, в первую очередь, предприятиям ОПК". Вице-премьер считает возможным обозначить квоты на обязательную покупку продукции отечественного производства.

В то же время он оговорился, что в такой ситуации есть риск получить монополиста, который будет "задирать" цены и выпускать некачественную продукцию. Борисов назвал задачей властей меры по недопущению такого положения дел.

"Наша задача обойти эти риски. Я считаю, что квотирование должно быть действенным", - отметил вице-премьер.

Ранее в ходе рабочего визита в Курганскую область Борисов сообщал о проработке вопроса квотирования на покупку продукции предприятий ОПК в рамках национальных проектов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема мероприятия в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг РФ и правительство Свердловской области.

Юрий Борисов

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