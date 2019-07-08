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Орешкин потребовал расследовать утечку данных по инфляции через сайт ЦБ

Вопреки традиции, ЦБ опубликовал их до Росстата

Орешкин потребовал расследовать утечку данных по инфляции через сайт ЦБ
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Фото: Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал недопустимой преждевременную публикацию данных об инфляции в России за июнь. Он потребовал, чтобы в Банке России и Росстате провели служебное расследование этой утечки.

Росстат должен был опубликовать данные по июньской инфляции 8 июля в 16:00 по московскому времени. Однако до этого в понедельник сайт Банка России сообщил, что инфляция в июне замедлилась до 4,7%.

В ЦБ "Интерфаксу" сообщили, что пользуются публикуемыми и открытыми данными Росстата и дали ссылку, где они лежат на сайте ведомства. Информация по ссылке пока не доступна.

Позднее представитель регулятора сказал, что в ЦБ не видят необходимости в расследовании.

Банк России Максим Орешкин Росстат Минэкономразвития

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