Орешкин потребовал расследовать утечку данных по инфляции через сайт ЦБ

Вопреки традиции, ЦБ опубликовал их до Росстата

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин Фото: Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал недопустимой преждевременную публикацию данных об инфляции в России за июнь. Он потребовал, чтобы в Банке России и Росстате провели служебное расследование этой утечки.

Росстат должен был опубликовать данные по июньской инфляции 8 июля в 16:00 по московскому времени. Однако до этого в понедельник сайт Банка России сообщил, что инфляция в июне замедлилась до 4,7%.

В ЦБ "Интерфаксу" сообщили, что пользуются публикуемыми и открытыми данными Росстата и дали ссылку, где они лежат на сайте ведомства. Информация по ссылке пока не доступна.

Позднее представитель регулятора сказал, что в ЦБ не видят необходимости в расследовании.