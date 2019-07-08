Годовая инфляция в России по итогам июня упала до 4,7%

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России в годовом выражении по итогам июня упала до 4,7% с 5,1% в мае, следует из информации, размещенной на сайте Банка России.

Росстат пока данные по июньской инфляции не опубликовал.

По этой причине пока было нельзя точно рассчитать показатель годовой инфляции на 1 июля. По состоянию на 25 июня он равнялся 4,95%. По последним недельным данным, инфляция в России с 25 июня по 1 июля составила 0,2%, за неделю до этого цены прибавили 0,1% после трех недель подряд нулевой инфляции.

Директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ (мнение этого департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора) Александр Морозов на прошлой неделе сообщил журналистам, что инфляция в годовом выражении в июне будет ниже 5%. "Год к году в июне будет ниже 5%. В прошлом году финальная оценка за месяц Росстата в июне с недельными цифрами плохо согласовалась. В этом году тоже такой эффект возможен, поэтому сейчас бессмысленно играть десятыми процентного пункта", - заявил глава департамента ЦБ.

При этом Морозов посоветовал не переоценивать влияние хорошего урожая на динамику инфляции, так как потом тенденция может развернуться. "Скорее всего, в ближайшие недели из-за того, что теплая погода у нас, урожай раньше поступил, продовольственная инфляция будет замедляться, и соответственно темпы роста цен в годовом выражении тоже будут замедляться. Но переоценивать этот фактор не надо, потому что это будет означать, что сезонный рост цен на продовольствие и плодоовощную продукцию в первую очередь тоже начнется раньше, чем обычно, когда этот эффект уже отойдет", - сказал он в прошлую пятницу.