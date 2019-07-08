"Уральские авиалинии" рассчитывают получить первые Boeing-737 MAX в декабре

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассчитывает в декабре 2019 года получить первые из заказанных Boeing-737 MAX. Это заявил гендиректор компании Сергей Скуратов. Он выразил уверенность, что производитель исправит в этих самолетах ранее допущенные ошибки.

На вопрос, не рассматривал ли перевозчик возможность отказаться от заказа, топ-менеджер напомнил, что самолеты Boeing могут пролететь 7 часов 45 минут без посадки с полной загрузкой, "Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток без посадки". "Уральским авиалиниям" важны дальние перелеты, отметил он.

У авиакомпании в парке будут и Airbus,. По словам, Скуратова, 6 августа перевозчик рассчитывает получить первый Airbus A320neo, до конца года - еще четыре. Задержку поставок он объяснил проблемами с двигателями производства CFM International (СП французской Snecma и американской GE Aviation).

15 августа "Уральские авиалинии" запустят вторую очередь технического центра, где можно будет обслуживать и Boeing, и Airbus. Инвестиции в проект составили $15 млн.