"Уральские авиалинии" рассчитывают получить первые Boeing-737 MAX в декабре
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассчитывает в декабре 2019 года получить первые из заказанных Boeing-737 MAX. Это заявил гендиректор компании Сергей Скуратов. Он выразил уверенность, что производитель исправит в этих самолетах ранее допущенные ошибки.
На вопрос, не рассматривал ли перевозчик возможность отказаться от заказа, топ-менеджер напомнил, что самолеты Boeing могут пролететь 7 часов 45 минут без посадки с полной загрузкой, "Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток без посадки". "Уральским авиалиниям" важны дальние перелеты, отметил он.
У авиакомпании в парке будут и Airbus,. По словам, Скуратова, 6 августа перевозчик рассчитывает получить первый Airbus A320neo, до конца года - еще четыре. Задержку поставок он объяснил проблемами с двигателями производства CFM International (СП французской Snecma и американской GE Aviation).
15 августа "Уральские авиалинии" запустят вторую очередь технического центра, где можно будет обслуживать и Boeing, и Airbus. Инвестиции в проект составили $15 млн.
Авиакомпания договорилась о лизинге 14 Boeing 737 MAX 8 весной 2018 года. Первоначально предполагалось, что она получит первые из них в октябре 2019 года.
Весной 2019 года полеты этих самолетов приостановили во всем мире после двух катастроф, вызванных сбоями в программном обеспечении системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете.
В мае в Вoeing сообщили, что полностью обновили софт. В июне Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что обнаружена, возможно, еще одна проблема в ПО этих самолетов.