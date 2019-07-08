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"Уральские авиалинии" рассчитывают получить первые Boeing-737 MAX в декабре

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассчитывает в декабре 2019 года получить первые из заказанных Boeing-737 MAX. Это заявил гендиректор компании Сергей Скуратов. Он выразил уверенность, что производитель исправит в этих самолетах ранее допущенные ошибки.

На вопрос, не рассматривал ли перевозчик возможность отказаться от заказа, топ-менеджер напомнил, что самолеты Boeing могут пролететь 7 часов 45 минут без посадки с полной загрузкой, "Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток без посадки". "Уральским авиалиниям" важны дальние перелеты, отметил он.

У авиакомпании в парке будут и Airbus,. По словам, Скуратова, 6 августа перевозчик рассчитывает получить первый Airbus A320neo, до конца года - еще четыре. Задержку поставок он объяснил проблемами с двигателями производства CFM International (СП французской Snecma и американской GE Aviation).

15 августа "Уральские авиалинии" запустят вторую очередь технического центра, где можно будет обслуживать и Boeing, и Airbus. Инвестиции в проект составили $15 млн.

Авиакомпания договорилась о лизинге 14 Boeing 737 MAX 8 весной 2018 года. Первоначально предполагалось, что она получит первые из них в октябре 2019 года.

Весной 2019 года полеты этих самолетов приостановили во всем мире после двух катастроф, вызванных сбоями в программном обеспечении системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете.

В мае в Вoeing сообщили, что полностью обновили софт. В июне Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что обнаружена, возможно, еще одна проблема в ПО этих самолетов.

Уральские авиалинии Boeing MAX Airbus

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