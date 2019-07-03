Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 MАХ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Компания Boeing заявила в среду о намерении выделить $100 млн для помощи семьям погибших в двух недавних авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 MАХ, сообщает в среду Bloomberg.

В заявлении компании, на которое ссылается агентство, говорится, что средства будут направлены на покрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли при двух крушениях самолетов этой модели. Также семьи смогут потратить эти средства на образование.

Агентство отмечает, что против компании выдвинуты порядка 80 исков со стороны семей жертв авиакатастроф, среди них 46 исков - от родственников погибших при крушении самолета Boeing индонезийских авиалиний.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.