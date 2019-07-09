Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,71-63,75 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,74 руб. (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,45 руб. (+7,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,1 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,92 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль чуть дешевеет к доллару и евро на старте торгов вслед за дешевеющей нефтью и в ожидании дальнейших сигналов о действиях ФРС США относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики. В этой связи в центре внимания трейдеров находится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду и в банковском комитете Сената в четверг.

Американский Центробанк подтвердил, что открыт к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема, говорится в докладе, однако он был подготовлен до публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся более сильными, чем ожидалось.

Цены на нефть опускаются во вторник: опасения в отношении перспектив глобального экономического роста перевешивают сигналы усиления напряженности вокруг Ирана. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снижается на 0,27% - $63,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,42% - до $57,42 за баррель.

В центре внимания трейдеров - выступление председателя ФРС в Конгрессе США. Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

В минувшее воскресенье Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий отметки в 3,67%. Это может вынудить Европу также ввести санкции в отношении Ирана. Кроме того, стало известно, что британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.