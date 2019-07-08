Уровень обогащения иранского урана превысил 4,5%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иран повысил уровень обогащения урана до уровня, превышающего 4,5%, сообщает в понедельник агентство ИСНА со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

"Сегодня Иран преодолел отметку в 4,5% в обогащении урана. Такой уровень чистоты урана достаточен для того, чтобы удовлетворить потребности страны в топливе для электростанций", - сказал Камальванди в интервью агентству.

МАГАТЭ изучит взятые в Иране образцы, а затем объявит точный текущий уровень обогащения урана, отметил он.

Ранее в понедельник Камальванди подтвердил, что Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. Также Камальванди сообщил, что его страна может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.

В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств начнется через 60 дней.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном и странами "шестерки" (США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.