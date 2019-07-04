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Танкер у берегов Гибралтара задержан по просьбе США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Об этом сообщил журналистам в четверг министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

По его словам, испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команда которого, вероятно, поставляла нефть в Сирию. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

Изначально ЕС принял санкции против Сирии в 2011 году, впоследствии усиливая их. Так, в 2011 году компаниям из стран ЕС было запрещено приобретать доли в уставном капитале сирийских нефтяных компаний, а также создавать с ними совместные предприятия. Им также запрещено предоставлять сирийским нефтяным компаниям кредиты и займы.

Санкции Евросоюза и США запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. Весной 2019 года Минфин США обнародовал списки судов, которых Вашингтон подозревает в нарушении этих санкций. В списке оказались в том числе суда, которые ходят под флагом России.

нефть Сирия США

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