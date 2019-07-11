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Белоруссия собралась поднять тарифы на транспортировку нефти из РФ почти на 22%

Белоруссия собралась поднять тарифы на транспортировку нефти из РФ почти на 22%
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия уведомила российскую сторону о том, что с 1 августа собирается повысить тарифы на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения своих убытков после форс-мажора на трубопроводе "Дружба".

"Гомельтранснефть Дружба" 1 июля направила "Транснефти" соответствующее письмо, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Белорусская компания заявила, что из-за поставок загрязненной российской нефти по "Дружбе" она недополучила более 1,5 млрд рублей или $23,7 млн. Эти цифры включают потери из-за реверса некондиционной нефти.

"Таким образом, во втором квартале 2019 года для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности "Гомельтранснефть Дружба" в текущем году", - говорится в письме.

Это, в свою очередь, не позволит "Гомельтранснефти" покрыть расходы, связанные с обслуживанием магистрального нефтепровода, а также реализовать программу технического перевооружения в 2019 году.

Компенсация за грязную нефть

Белоруссия заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля. 24 апреля был остановлен транзит в Европу. Кондиционная нефть начала поступать в Белоруссию 4 мая. "Гомельтранснефть Дружба" 28 июня сообщила о полной очистке южной ветки "Дружбы" от некондиционной нефти, перекачав в Россию почти 700 тысяч тонн.

Белоруссия планирует полностью очистить свою нефтепроводную систему от грязной нефти к середине августа.

Вопрос о компенсациях со стороны Москвы пока обсуждается.

Белоруссия Транснефть Дружба

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