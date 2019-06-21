Компенсацию из-за форс-мажора не нефтепроводе "Дружба" определят по итогам года

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Фактическую сумму компенсации из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" можно будет определить по итогам года, заявил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

"Достигнута договоренность о создании совместной Рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного данным технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года - с учетом реальных объемов поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через белорусскую территорию", - сказал Приходько журналистам, комментируя ситуацию с загрязнённой нефтью в нефтепроводе "Дружба".

Он отметил, что разработана "Дорожная карта" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка.

По его словам, уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба".

"С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в указанные страны в полном объеме. Предусмотрено также возобновление с 4 июля с.г. поставок кондиционной нефти на ОАО "Нафтан" (Белоруссия)", - сказал Приходько.

Он добавил, что по состоянию на 18 июня 2019 на территории Белоруссии находится 627 тыс. тонн загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.