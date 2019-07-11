"Транснефть" не согласовала Белоруссии повышение на 21,7% тарифа на транзит нефти

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" получила обращение ОАО "Гомельтранснефть Дружба" о планах внеочередного повышения тарифа на транспортировку нефти, но не считает возможным его согласовать и уже уведомила об этом белорусскую сторону.

"Хотел бы сразу отметить, что оно, фактически представляет собой третью попытку в 2019 году изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам", - сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Что касается обращения от 1 июля 2019 года, то на сегодня отсутствуют как итоговые данные по размеру дополнительно полученной от ПАО "Транснефть" тарифной выручки по операциям замещения, так и утвержденный график транспортировки нефти на IV квартал 2019 года. Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов", - сказал Демин.

Он добавил, что ранее "Транснефть" уже излагала свою аргументацию по двум обращениям белорусской стороны - от 14 марта об увеличении тарифов с 1 мая 2019 года на 23,1% и от 19 июня об увеличении тарифов с 10 июля 2019 года на 21,7%.

По словам Демина, теперь вопрос о внеплановом увеличении тарифов ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на транзит нефти переходит на уровень рассмотрения уполномоченных органов Белоруссии и России в области тарифного регулирования.