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"Ъ" рассказал о "грязной" нефти на НПЗ в РФ до инцидента с "Дружбой"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Повышенная концентрация хлорорганических соединений в нефти компании "Транснефть" фиксировалась до инцидентом с нефтепроводом "Дружба", сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10. Наиболее высокая концентрация наблюдалась 4 апреля, отмечает газета, то есть за две недели до ситуации с "Белнефтехимом", который получает нефть по другому направлению системы "Транснефти".

В "Транснефти" и "ЛУКОЙЛе" подтвердили информацию о превышениях нормы на Волгоградском НПЗ, отметив, что это рабочая ситуация, и она не связана с последующим инцидентом на нефтепроводе "Дружба".

"Коммерсантъ" указывает, что "ЛУКОЙЛ" не объяснил, откуда появились хлорорганические соединения в нефти, хотя ранее глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявлял, что компания не использует хлорорганику для нефтедобычи. По словам газеты, те же заявления делали и в дургих нефтедобывающих компаниях.

В конце апреля 2019 года в Белоруссии заявили, что по нефтепроводу "Дружба" из России стала поступать некондиционная нефть. Транзит нефти в Европу по трубопроводу был приостановлен, Белоруссия сейчас продолжает вытеснять в Россию загрязненную нефть и подсчитывает ущерб. Сообщалось, что на Мозырском НПЗ было испорчено оборудование на $20 млн.

Также возник вопрос о контроле за качеством нефти в трубе. Представители белорусского оператора трубопровода "Гомельтранснефти Дружба" сетовали, что Россия отказывалась установить на границе общую точку контроля за качеством нефти, и обещали обустроить свою систему.

Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что нефть умышленно загрязняли дихлорэтаном. Источник загрязнения нашли в Самарской области. По факту возбудили уголовное дело, по которому проходят уже 13 человек.

Транснефть Лукойл Дружба

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