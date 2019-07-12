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Huawei представила первый смартфон с поддержкой 5G для азиатского рынка

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Китайский гигант коммуникационных технологий Huawei представил в Кувейте свой первый смартфон с поддержкой связи 5G, сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

Презентация смартфона модели HUAWEI Mate 20 X прошла в крупнейшем торговом центре города Эль-Фарвания.

В гаджете установлен процессор HiSilicon Kirin 980, модем Balong 5000, поддерживающий стандарт 5G, 6Гб оперативной памяти, внутренний накопитель на 128 Гб и разъем для карт памяти объемом до 256 Гб. Дисплей OLED диагональю 7,5 дюймов с "челкой". Вводить текст можно будет с помощью специального стилуса. С тыльной стороны установлены три камеры разрешением в 40, 20 и 8 Мп. Камера для селфи даст изображение в 24 Мп. Аккумулятор обладает емкостью 4,200 мАч и поддерживает быструю зарядку. Смартфон работает на операционной системе Android 9.0. Предыдущая версия смартфона без поддержки 5G вышла на рынок в прошлом году. В России он стоит около 40 тысяч рублей.

Старт продаж в Кувейте назначен на 18 июля, в Китае – на 26 июля. Сейчас его можно предзаказать в Китае и Объединенных Арабских эмиратах. Цена смартфона составляет около $1100.

Продажи в США не анонсированы из-за ограничений, которые американское правительство наложило на китайскую компанию.

В России пока не будет продаваться HUAWEI Mate 20 X (5G) из-за отсутствия сети пятого поколения. Правительство договорилось с госкорпорациями о работе на запуском сети, но пока никто не назвал конкретных дат.

Huawei 5G

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