Четыре зоны 5G заработают в Москве уже в 2019 году

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Четыре площадки сети 5G появятся в этом году в Москве.

"Буквально в этом году благодаря министерству связи и операторам мы запускаем четыре площадки сети 5G", - сообщил в четверг на Московском урбанистическом форуме замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько.

По его словам, будут работать четыре пилотные зоны 5G.

"Это будут не просто тесты, а реально работающая инфраструктура, которая будет доступна и для жителей, и для бизнеса, и для стартапов", - подчеркнул Горбатько.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что в Москве технологию 5G могут начать тестировать на территории спорткомплекса "Лужники" и делового центра "Москва-сити". ОБ этом говорилось в решении Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), который подготовили к ее заседанию 5 июня.

Также комиссия может расширить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц, тогда как сейчас он ограничен до 27,5 ГГц.

Ранее Министерство связи предлагало в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в в наиболее привлекательном для развертывания этой технологии диапазоне частот – 3,4–3,8 ГГц, в этом были заинтересованы операторы "большой четверки". Предполагалось, что ГКРЧ в апреле 2019 года продлит срок действия пилотных зон в этих частотах, но это решение не было принято. В конце марта "Ведомости" узнали, что Минобороны выступило против передачи операторам этих частот, которые заняты связью военного назначения.

Профильный вице-премьер Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручения по расчистке этого диапазона, пока борьба за эти частоты продолжается, но ГКРЧ может расширить возможности для тестирования 5G в другом диапазоне.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.