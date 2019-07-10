Правительство РФ заключило с "Ростехом" и "Ростелекомом" соглашения по развитию 5G

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ заключило с ГК "Ростех" и ПАО "Ростелеком" оглашения о намерениях, направленных на развитие "интернета вещей" и связи пятого поколения (5G) в России.

Вице-премьер Максим Акимов, который подписывал документы от имени кабмина, ранее сообщал, что пять ведущих российских компаний - "Росатом", РЖД, "Ростех", "Ростелеком" и Сбербанк - готовы подписать соглашения о намерениях по развитию новых технологий в стране.

Правительство, "Ростелеком" и "Ростех" заключили трехстороннее соглашение о намерениях в сфере развития беспроводной связи нового поколения - 5G. Основным механизмом реализации соглашения станет разработка дорожной карты двумя госкомпаниями, которая впоследствии будет представлена в кабмин, говорится в совместном заявлении "Ростелекома" и "Ростеха".

Предполагается, что стороны будут отвечать за развитие технологий 5G, создание новых решений на базе технологии, а также сфокусируются на развитии для отечественного оборудования для 5G.

"Ростех" обеспечит разработку разделов проекта дорожной карты, касающихся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений", - отмечается в сообщении.

"Ростелеком" в рамках разработки проекта сфокусируется на развертывании преимущественно отечественной инфраструктуры для внедрения 5G и формировании рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги.

Другое соглашение предусматривает, что "Ростех" будет отвечать за направление "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиусов действия".