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Добыча нефти в Иране опустилась до минимума за последние 30 лет

Добыча нефти в Иране опустилась до минимума за последние 30 лет
Фото: Reuters

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Иране в июне снизилась до 2,28 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за последние 30 лет, сообщает в своем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

По сравнению с маем добыча упала на 120 тысяч баррелей в сутки. Поставки нефти морским транспортом снизились еще значительнее - на 450 тысяч б/с, составив до 530 тысяч б/с, хотя запасы нефти в Иране, по оценке агентства, увеличились.

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До мая 2018 года, когда США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана, Тегеран в среднем экспортировал 2,6 млн баррелей в сутки.

В мае 2019 года перестали действовать исключения из антииранских санкций, которые США сделали для некоторых стран. После этого, по оценке МЭА, закупки Турции упали с 70 до 30 тысяч б/с, а Китая - со 100 до 40 тысяч б/с. "Если не считать закупок, сделанных Сирией, которой не было выдано освобождение от санкций, все остальные июньские поставки нефти обозначаются "неизвестными" направлениями", - отмечает МЭА.

Два крупнейших покупателя иранской нефти - Китай и Индия, по всей видимости, повернулись к другим источникам поставок. Саудовская Аравия, Ирак и Россия увеличили продажи в Китай, в то время как Индия наращивает закупки из США и ОАЭ. Так, если в январе Саудовская Аравия поставляла в Китай около 200 тысяч б/с, то в июне поставки выросли до примерно 600 тысяч б/с.

Иран

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