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Трамп договорился с Саудовской Аравией об увеличении экспорта нефти

Трамп договорился с Саудовской Аравией об увеличении экспорта нефти
Мохаммед бен Салман Аль Сауд и Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти.

"Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Трамп в твиттере.

Президент США не уточнил, о каких "других" странах идет речь.

Ранее на этой неделе Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Затем Трамп заявлял, что страны-члены ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, легко смогут заменить Иран на рынке нефти после мер США против Тегерана. Также в Белом доме заявляли, что США вместе с Саудовской Аравией и ОАЭ намерены поддерживать предложения на рынке нефти в связи с решениями по Ирану.

США Саудовская Аравия Дональд Трамп

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