Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

За счет развития нефтедобычи в Арктике он предложил вложить в регион до 8,5 триллиона рублей

Глава "Роснефти" Игорь Сечин Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей. Как пишут "Ведомости", это предложение содержится в письме главы "Роснефти" Игоря Сечина президенту Владимиру Путину, а также в презентации KPMG.

Сечин попросил президента поддержать разработанный Министерством развития Дальнего Востока и Арктики проект федерального закона об особом налоговом режиме для инвесторов, вкладывающих средства в развитие Арктики. Подлинность документа изданию подтвердили семь источников, в том числе в правительстве и в нефтегазовом секторе. На этом обращении Путин оставил поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву: "Проработать предложение и доложить", говорят два источника газеты.

Речь идет о создании нефтегазового предприятия "Восток ойл", в которое войдут арктические месторождения "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и "Роснефти" – в частности, Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское. В презентации KPMG также говорится, что в кластер могут войти месторождения совместного предприятия "Роснефти" и ВР "Ермак нефтегаз", а также восточнотаймырские месторождения, где "Роснефть" начала геологоразведку. По словам Сечина, инвестиции в проект превысят 5 триллионов рублей. За эти деньги компании построят 5500 км трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 миллионов тонн в год, аэропорты, линии электропередачи и другую инфраструктуру. Авторы презентации KPMG оценили инвестиции в проект в 8,5 триллиона рублей.

В KPMG перспективные ресурсы проекта оценили в 2,6 миллиарда тонн углеводородного сырья (доказанные запасы немногим превышают 870 миллионов тонн нефти), отмечают "Ведомости". В письме Сечин сообщает, что в проект входят "первоклассные международные инвесторы", с некоторыми из них уже идут переговоры.

Для реализации проекта его участникам нужны налоговые льготы, говорится в письме. Без налоговых послаблений для проекта потребовалось бы финансирование под 4–5%, а это сейчас невозможно, объяснил "Ведомостям" источник, близкий к одному из участников проекта. Законопроект, который просит поддержать Сечин, предусматривает на 30 лет полную отмену НДПИ для новых нефтегазовых месторождений, а для уже работающих – налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций, а также нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль с 20% до 7% и страховых взносов - с 30% до 7,6%. Сечин также предложил ввести законодательно льготы по НДПИ для Ванкорского месторождения и разрешить компаниям без налогов передавать сэкономленные средства проектам в Арктике.

По оценке KPMG, для участников "Восток ойла" льготы составят 2,6 триллиона рублей.

Представитель Минфина оценил в 250 миллиардов рублей в год потери бюджета от введения предлагаемых льгот по НДПИ. Он добавил, что льготы по земельному налогу и налогу на имущество нанесут урон бюджетам регионов и муниципалитетов. По данным двух источников газеты, Минфин предложил до завершения инвентаризации месторождений и оценки их эффективности не предоставлять льготы сырьевым проектам.

По информации "Ведомостей", предложения Сечина вызвали "раскол среди чиновников". Одни считают, что ради развития проектов нужно создавать условия для компаний, "а не считать выпадающие доходы бюджета от проектов", другие предупреждают, что введение налоговых льгот приводит к повышению других налогов и в итоге за все платить придется гражданам.

О предложении "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" создать единую инфраструктуру для четырех своих арктических месторождений "Коммерсантъ" писал в феврале 2019 года. 10 июля "Ведомости" узнали, что компании предложили за счет развития этого кластера продвигать транспортировку грузов по Северному морскому пути, но взамен попросили налоговые льготы.