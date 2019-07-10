"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" попросили налоговые льготы для арктического кластера

По сведениям "Ведомостей", речь идет о льготах по НДПИ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" бывшего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова попросили крупные налоговые льготы для доставки нефти в Европу и Азию по Северному морскому пути. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на девять источников, среди которых шесть федеральных чиновников и три человека, близкие к одной из компаний.

По их сведениям, льготы нужны для создания арктического кластера из трех месторождений "Роснефти" - Тагульского, Сузунского и Лодочного - и Пайяхского месторождения "Нефтегазхолдинга", общие запасы кластера оцениваются в 1,9 млрд тонн нефти. Месторождения свяжут нефтепроводом и через порт, который построит государство, из кластера будет отправляться до 100 млн тонн нефти в год.

О предложении компаний создать общую инфраструктуру для поставок нефти с этих четырех месторождений "Коммерсантъ" писал в феврале 2019 года.

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" попросили налоговые льготы у президента Владимира Путина весной 2019 года, тот поручил правительству проработать механизм поддержки проекта, говорят источники "Ведомостей". По их сведениям, речь идет о льготах по НДПИ.

Одному чиновнику известно, что компании попросили снизить НДПИ на всех их месторождениях, а сэкономленные деньги обещали направить на арктический проект. Еще один чиновник и консультант одной из компаний говорят, что речь идет о снижении НДПИ на 85% для новых месторождений кластера.

По данным трех источников, обсуждается возможность обнулить НДПИ и налог на прибыль для этих месторождений, пока совместное предприятие не выйдет на внутреннюю норму доходности 17,3%. Еще один из чиновников утверждает, что обсуждаются все три варианта.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин поставил задачу - сделать Северный морской путь "глобальной транзитной артерией", напоминают "Ведомости". В апреле 2019 года главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пообещал к 2030 году отправлять по этому пути по 100 млн тонн нефти в год.