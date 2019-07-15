Льготы для Арктики потребуют компенсации выпадающих доходов бюджета

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Принятие законопроекта о поддержке проектов в Арктике, подготовленного министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, приведет к выпадающим доходам бюджета, источник их компенсации не определен, заявил журналистам в понедельник директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Там идет разговор о сотнях миллиардов рублей в год. Источники компенсации не определены", - сказал он.

"В год это сотни миллиардов рублей. Там по нарастающей и по мере изменения темпов добычи. В первые годы мы уже говорим о порядках 200-300 млрд рублей выпадающих, источники их компенсации не определены. Надо изыскивать источники компенсации, пока у нас их нет", - уточнил Сазанов.

"То есть, в конечном итоге со временем у нас есть динамика ухудшения по отрасли поступления нефтегазовых доходов. Мы видим там в перспективе до 2024 года снижение поступлений от нефтегазовой отрасли на 0,5% ВВП. Любые дополнительные льготы ещё усугублять будут эту ситуацию", - продолжил собеседник.

"Да, есть запрос на льготу. Если где-то убыло, должно где-то прибавиться. Может нам скажут, какие источники компенсации. Пока вот наша позиция, что источники компенсации не определены", - подчеркнул директор департамента.

Льготы для Арктики

Законопроект о поддержке проектов в Арктике должны были внести в Госдуму до 1 июля. В мае Минвостокразвития вынесло на общественное обсуждение вариант преференций для проектов в Арктике. Базовым вариантом документа предусматривалось для всех новых проектов в Арктике значительное снижение налогов и их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. При этом обозначены 4 типа инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе, добыча углеводородов на континентальной части, сжижение природного газа и иные проекты.

Как сообщила газета "Ведомости", главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину предложил поддержать законопроект, разработанный Минвостокразвития, а также изложил свое представление этого документа. Одними из ключевых поправок, по его мнению, должны стать льготы по НДПИ для Ванкорского месторождения и возможность без налогов передавать сэкономленные средства проектам в Арктике.

Согласно изданию, Сечин подготовил план нового проекта по развитию арктического региона - "Восток ойл", который объединит месторождения "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и "Роснефти" - в частности, Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское. Инвестиции в новый арктический проект оцениваются до 8,5 трлн руб., но нужны льготы в 2,6 трлн руб.