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Правительство сделает план приватизации имущества "скользящим"

Его будут корректировать раз в год

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Трехлетний план приватизации госимущества станет скользящим, Министерство экономического развития будет его корректировать ежегодно до 1 февраля. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства и подтвердил представитель Минэкономразвития.

Корректировать трехлетние планы каждый год правительству предложил Минфин. В ведомстве считают, что это повысит достоверность прогнозов по поступлениям в бюджет в результате приватизационных сделок, рассказал источник агентства.

Сейчас правительство утверждает трехлетний план приватизации на фиксированный период. Нынешний план был утвержден на 2017-2019 годы.

В Минэкономразвития подтвердили, что теперь, если программа приватизации будет приниматься на срок больше года, прогнозы о поступлениях в бюджет от приватизации будут ежегодно корректироваться до 1 февраля. При этом чиновники будут учитывать стоимость уже проданного имущества, вносимые в программу поправки, а также решения правительства и президента об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики.

Минэкономразвития также предложило наделить правительство полномочиями по установлению требований к разработке программ приватизации не только федерального имущества, но и имущества регионов и муницпалитетов, а также по установлению формы предоставления информации о результатах приватизации.

Минэкономразвития правительство

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