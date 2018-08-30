Медведев призвал активизировать приватизацию госсобственности

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев высказался за более активную приватизацию государственного имущества, отметив, что это одно из основных условий развития конкуренции в России.

"Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях", - сказал Медведев на заседании правительства, которое рассматривает вопрос о развитии конкуренции в РФ.

Как подчеркнул глава правительства, "сегодня развитию конкуренции препятствует целый ряд проблем, прежде всего избыточное участие государства в экономике".

"По данным ФАС, присутствие госструктур (в экономике) не сокращается, а наоборот, возрастает даже в тех сегментах, где это совершенно не требуется", - отметил Медведев.

Премьер пояснил, что имеет в виду рынок недвижимости, сферу коммунальных услуг, розничную торговлю, деятельность по организации отдыха и развлечений.

Еще одной серьезной проблемой, препятствующей развитию конкуренции в экономике РФ, Медведев назвал невысокую долю малого бизнеса. "В структуре нашего ВВП небольшие предприятия занимают чуть более 20%. Действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства пока недостаточны, чтобы небольшие компании могли конкурировать с гигантами бизнеса", - признал глава правительства.