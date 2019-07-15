Поиск

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год
Фото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".

"При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", - говорится документах.

Мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020 году. В декабре 2018 года Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

На период моратория, который также называют "заморозкой", предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Мораторий, как неоднократно подчеркивали в правительстве, не уменьшает объем пенсионных прав граждан.

ПФР

Новости по теме

Новости

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

"Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы "Везет"

Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова

Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июля

Банки создадут возможность снять наличные по всей стране

Huawei запланировала массовые увольнения в американской "дочке"

WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

Аналитики сообщили о самом высоком с 2007 года риске рецессии в Великобритании

ЦБ опроверг сообщения об угрозе ухода Visa и MasterCard из России

ЦБ опроверг сообщения об угрозе ухода Visa и MasterCard из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');