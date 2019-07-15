Решение о продлении "заморозки" накопительных пенсий еще не принято

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России напоминает, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, то есть до 2022 года включительно.

"Решения о введении "моратория" предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России. В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России", - говорится в комментарии пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Готовится или нет закон о продлении моратория, в Минтруде не комментируют и предлагают обратиться в Минфин.

"Относительно того, разрабатывается ли проект федерального закона о продлении "моратория" на 2022 год, просим обращаться в Минфин России", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщил "Интерфакс", в материалах об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. содержится уточнение, что расчеты приводятся исходя из сохранения моратория на весь период, то есть до 2022 года. Сейчас мораторий действует до 2021 года - это решение закреплено федеральным законом, подписанным президентом в декабре 2018 года. Законопроект о продлении вносился правительством в парламент вместе с бюджетным пакетом.