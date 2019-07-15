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Broadcom прекратила переговоры о покупке Symantec

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших мировых производителей микрочипов Broadcom Inc. и Symantec прекратили переговоры о возможной сделке, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Акции американской Symantec, одного из ведущих разработчиков компьютерных программ для обеспечения безопасности данных, рухнули более чем на 20% в ходе предварительных торгов в понедельник.

В начале июля СМИ заявляли о том, что Broadcom находится на продвинутой стадии переговоров о покупке Symantec, стремясь расширить свое присутствие на рынке программного обеспечения.

По данным источников CNBC, Symantec отказалась бы от продажи акций по цене ниже $28. На закрытие рынка в пятницу их котировки составляли $25,57.

Бумаги Broadcom дорожают на 2,3% в понедельник.

Symantec Broadcom

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