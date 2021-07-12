Broadcom начала переговоры о покупке SAS Institute стоимостью $15-20 млрд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводников, ведет переговоры о покупке частной американской компании SAS Institute Inc., занимающейся разработкой программного обеспечения для статистического анализа.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, SAS может быть оценена в $15-20 млрд. По их данным, официально о сделке может быть объявлено в ближайшие недели, если переговоры завершатся успешно.

Штат SAS в настоящее время насчитывает свыше 12 тыс. человек. Руководителями компании остаются ее основатели Джим Гуднайт и Джон Салл.

Капитализация Broadcom за последний год увеличилась примерно на 50% и составляет почти $200 млрд.