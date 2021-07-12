Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:31Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 816 068+356 069

Broadcom начала переговоры о покупке SAS Institute стоимостью $15-20 млрд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводников, ведет переговоры о покупке частной американской компании SAS Institute Inc., занимающейся разработкой программного обеспечения для статистического анализа.

ЭкономикаBroadcom прекратила переговоры о покупке SymantecЧитать подробнее

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, SAS может быть оценена в $15-20 млрд. По их данным, официально о сделке может быть объявлено в ближайшие недели, если переговоры завершатся успешно.

Штат SAS в настоящее время насчитывает свыше 12 тыс. человек. Руководителями компании остаются ее основатели Джим Гуднайт и Джон Салл.

Капитализация Broadcom за последний год увеличилась примерно на 50% и составляет почти $200 млрд.

Broadcom SAS Institute

Новости по теме

Новости

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

ЦБ РФ отметил признаки ослабления проинфляционного давления

Владелец TikTok отложил планы IPO после предупреждений китайских регуляторов

Минфин разъяснил ситуацию с запретом наименования "фруктовое вино"

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');