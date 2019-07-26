Mail.ru Group вложила 2,7 млрд рублей в стартапы за один квартал

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Во апреле и мае 2019 года Mail.ru Group вложила в четыре стартапа в общей сложности 2,7 млрд рублей, следует из документов интернет-холдинга.

В мае группа за 626 млн рублей купила 39,45% разработчика мобильных игр Panzerdog, доведя свою долю в компании до 59,45%.

Также в мае компания купила 51% в сервисе для поиска работы Worki и 100% рекомендательного сервиса Relap. В апреле компания приобрела 50,83% разработчика платформы видеорекламы Nativeroll. Общая сумма всех вложений в эти три проекта составила 2,1 млрд рублей.

Mail.ru Group владеет крупнейшими в России соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", поисковым порталом и почтовым сервисом, сервисами обмена мгновенными сообщениями. Компания развивает игровое направление под брендом My.Games.