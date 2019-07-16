Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2751,33 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1383,87 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 62,66 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,8%), "Распадской" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "АЛРОСА" (-0,6%), "Башнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%) и "Мечела" (-0,4%).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусАла" (+0,2%).

Индексы в США завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом, вновь обновив исторические максимумы. Главным событием для рынка стал старт сезона корпоративной отчетности за второй квартал. Первым из крупнейших компаний США отчитался банк Citigroup, прибыль и выручка которого превысила ожидания.

В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за три года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам второго квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле восстановился до 4,3 пункта с минус 8,6 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 0,5 пункта. Как сообщалось ранее, в июне был зафиксирован максимальный в истории спад индекса - на 26,4 пункта, в результате чего значение показателя упало до самой низкой отметки с октября 2016 года. Индекс выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Во вторник в Азии преобладает умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%) в ожидании новых финансовых отчетностей крупных компаний за второй квартал.

Во вторник будут опубликованы показатели крупнейших банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также производителя потребительских товаров и бытовой химии Johnson & Johnson.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил в понедельник, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут вскоре отправиться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР на этой неделе увенчаются успехом, пишет агентство Bloomberg.

Нефть утром во вторник стабилизировалась, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе; цена Brent находится вблизи уровней, отмечавшихся при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $66,47 за баррель (-0,02% и -0,4% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $59,57 за баррель (-0,2% и -1,1% накануне).

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма. По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года - во вторник выйдут отчеты JPMorgan Chase (14:00 МСК), Goldman Sachs (14:30 МСК) и Wells Fargo (15:00 МСК). Кроме того, в США выйдут данные по розничной торговле (15:30 МСК) и промпроизводству (16:15 МСК). На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация доллара вблизи уровня закрытия понедельника, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов отмечает, что вышедшая в начале недели статистика по Китаю оказалась лучше ожиданий, что поддержало отдельные фондовые индексы: ВВП КНР во втором квартале показал минимальные темпы роста за 27 лет - 6,2%, хотя промпроизводство и розничные продажи ускорились до 6,3% и 9,8% соответственно, что стало возможным благодаря мерам поддержки со стороны китайского правительства. Фискальные расходы за полугодие возросли на 10,7% в годовом выражении, что, впрочем, не снимает опасения дальнейшего замедления экономики КНР и по-прежнему выступает источником волатильности на финансовых рынках.

Во вторник внимание заслуживают данные по промышленному производству и розничным продажам в США, которые в очередной раз позволят оценить состояние американской экономики на фоне весьма вероятного снижения ключевой ставки Федрезервом в конце июля. Затем фокус участников рынка сместится на сезон корпоративный отчетности в США. В целом, американский рынок выглядит неплохо, индекс S&P 500 может продолжить позитивную динамику.

Другая важная тема, которая занимает участников рынка и может повлиять на динамику индексов - торговое противостояние между США и Китаем - пока остается без внимания. По данным СМИ, на текущей неделе должен состояться телефонный разговор между представителями двух стран, результатом которого может стать возобновление личных встреч.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи продолжает демонстрировать нисходящую динамику и во вторник может протестировать отметку 2750 пунктов, считает Антонов.