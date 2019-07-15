Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне умеренно благоприятной внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом упали акции "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2782,07 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1391,93 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 62,94 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Мечела" (+0,3% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%).

Упали из-з отсечки дивидендов за 2018 год акции "ФСК ЕЭС" (-7%, до 0,1881рубля; дивиденды за 2018 год - 0,016 рубля на акцию), также просели бумаги "Яндекса" (-0,6%), "Россетей" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

Индексы в США в пятницу выросли, обновив исторические максимумы на ожиданиях снижения процентных ставок на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

Также на прошедшей неделе состоялся ряд выступлений президентов федеральных резервных банков США. Они не стали напрямую отвечать на вопрос, собирается ли регулятор снизить ключевую ставку по итогам заседания в конце июля, но выразили уверенность в состоянии экономики.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В прошлом году ВВП КНР увеличился на 6,6%, в первом квартале 2019 года этот показатель составил 6,4%. Правительство Китая установило цель добиться роста экономики в текущем году на 6-6,5%.

Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%). Оборот розничной торговли увеличился в июне на 9,8% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 8,6% в мае.

Нефть утром в понедельник стабилизировалась после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе; цена Brent находится примерно на том же уровне, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $66,77 за баррель (+0,1% и +0,3% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $60,28 за баррель (-0,03% и +0,02% в пятницу).

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,9%, а цена WTI подскочила на 4,7%.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

В Мексиканском заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в США, по данным министерства энергетики страны.

Тем временем негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает в краткосрочной перспективе продолжения консолидации рынка акций вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Сравнительно сильные данные по розничной торговле в Китае, опубликованные в понедельник, оказали поддержку спросу на развивающихся рынках в целом, но в отношении российских бумаг продолжает действовать сдерживающий фактор санкционных рисков. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи уровня 63 руб./$1.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев отмечает, что в целом реакция рынка акций на санкционную тематику из США оказалась умеренной. Как стало известно на прошлой неделе, Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений в отношении российского госдолга за предполагаемое вмешательство в американские выборы.

Однако американские законодатели уже не раз пугали Москву санкциями в отношении долговых обязательств, но ни одна из этих угроз до сих пор не реализовалась. Кроме того, введение ограничений будет возможным только в случае подтверждения вмешательства России в выборы. Прежде чем вступить в силу, инициатива должна быть одобрена обеими палатами Конгресса и затем подписана Трампом.

В целом на мировых рынках сохраняется умеренный интерес к риску, что смягчает давление на российские активы на приступах фиксации прибыли. Похоже, мировые инвесторы уже определились со своими ожиданиями относительно монетарной политики ФРС и уже не сомневаются в том, что в конце этого месяца ставка будет понижена на четверть процентного пункта. При этом сильные данные из США не вносят заметных корректив в настроения игроков, которые проигнорировали неплохие показатели инфляции на потребительском и производственном уровнях. Такое поведение рынков говорит о том, что вплоть до заседания Федрезерва возможное давление на рисковые активы будет ограниченным, что теоретически послужит определенным фактором поддержки и для российского рынка, считает аналитик.

При этом упоминание о санкциях способно выступить локальным сдерживающим фактором, который повысит чувствительность российских активов к любому негативу, в том числе со стороны рынка нефти, где Brent продолжает привлекать продажи на росте. В пятницу укреплению нефтяных фьючерсов помешал отчет МЭА, который, как и прогноз ОПЕК, подтвердил опасения трейдеров, указав на перспективы переизбытка предложения в 2020 году, в основном из-за дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях в США, отмечает Тимофеев.